Çankaya'da Villadan Çelik Kasa Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan çelik kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin villaya taşınma gerekçesiyle hırsızlık planladığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villadan 40 kilogramlık çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada kimliklerini tespit ettiği F.Y, M.B. ve O.B'yi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları belirlendi.

Ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi üzerine zanlıları tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
