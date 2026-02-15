Haberler

Ankara'da taksinin park halindeki otomobile çarpması kamerada

Ankara'da taksinin park halindeki otomobile çarpması kamerada
Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde taksinin park halindeki bir otomobile çarpmasının ardından şoför kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracıyla kaçan taksi şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün Birlik Mahallesi 413'üncü Sokak'ta meydana geldi. 06 T 7111 plakalı taksinin şoförü, Mustafa Tece'ye ait park halindeki 42 ACL 531 plakalı otomobile çarpıp, kaçtı. Kaza, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tece, kaza anına ilişkin görüntülerle birlikte polise başvurdu. Mustafa Tece, taksi şoförü hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

