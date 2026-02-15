Ankara'da taksinin park halindeki otomobile çarpması kamerada
Ankara'nın Çankaya ilçesinde taksinin park halindeki bir otomobile çarpmasının ardından şoför kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde taksinin park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracıyla kaçan taksi şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaza, dün Birlik Mahallesi 413'üncü Sokak'ta meydana geldi. 06 T 7111 plakalı taksinin şoförü, Mustafa Tece'ye ait park halindeki 42 ACL 531 plakalı otomobile çarpıp, kaçtı. Kaza, yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tece, kaza anına ilişkin görüntülerle birlikte polise başvurdu. Mustafa Tece, taksi şoförü hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.