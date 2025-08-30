Çankaya'da Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Yücelik yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fatih Yücelik'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yücelik'in cenazesi otopsi işlemi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
