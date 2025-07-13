Çankaya'da Site Yangını: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi

Çankaya'da Site Yangını: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitede çıkan yangında itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir sitede çıkan yangın endişe yarattı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısmen kontrol altına alınırken dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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