Çankaya'da Site Yangını: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir sitede çıkan yangın endişe yarattı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısmen kontrol altına alınırken dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel