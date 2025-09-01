Çankaya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sarımsak satan bir kişi, aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ankara Çankaya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yaşamkent Mahallesi 3208 sokaktaki aracında sarımsak satan Hüdaverdi T, beyaz bir otomobille yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Hüdaverdi T. kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
