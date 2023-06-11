Çankaya'da servis minibüsü kaza yaptı: 3 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobille çarpışan servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bir kafenin çalışanlarının taşındığı D.G. yönetimindeki 06 C 1724 plakalı minibüs, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı kesişiminde L.E.'nin kullandığı 06 R 0233 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, araçtaki personel hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.