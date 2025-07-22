Çankaya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık Mahallesi Aksu Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 BAV 045 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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