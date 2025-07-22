Çankaya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık Mahallesi Aksu Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 BAV 045 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.