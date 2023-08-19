Çankaya'da park halindeki araç alev aldı ve cipe çarptı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde park halinde çalışırken alev alan hafif ticari araç, hareket edip park halindeki cipe çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Ali T., plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracını çalıştırıp klimasını açarak soğuması için park edip araçtan indi. Park halindeki araç bir süre sonra alev aldı. Ali T. yangını söndürmek için çevredekilerle birlikte müdahale etti ancak sonuç alamadı. Alev topuna dönen araç, rampa aşağı hareket edip yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra yol kenarında park halindeki cipe ve bir sitenin bekçi kulübesine çarpıp durdu. Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)