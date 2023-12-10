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Çankaya'da Kadın Taksinin İçinde Boğazı Kesilerek Öldürüldü

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.A. isimli kadın, eski eşi E.A. tarafından taksinin içinde boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takside eski eşinin boğazını kestiği kadın öldü

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde M.A. isimli kadın, eski eşi E.A. tarafından taksinin içinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce E.A., yanındaki bıçakla M.A.'nın boğazını keserek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli E.A., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Aile İçi Şiddet Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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