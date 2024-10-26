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Çankaya'da İnşaat Kazısında Tarihi Top Mermisi Bulundu

Çankaya'da İnşaat Kazısında Tarihi Top Mermisi Bulundu
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir inşaat sahasında yapılan altyapı çalışmaları sırasında tarihi bir top mermisi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde inşaat sahasında altyapı çalışması sırasında yapılan kazıda top mermisi bulundu.

Sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki iş merkezi inşaatı alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı kazısında tarihi top mermisi bulundu. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp inceleme yaptı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, inşaat sahasında da çalışma yaptı. Top mermisi daha sonra alandan güvenli şekilde alınıp, incelenmek üzere götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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