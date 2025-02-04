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Çankaya'da İnşaat Alanında Yangın Çıktı

Çankaya'da İnşaat Alanında Yangın Çıktı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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