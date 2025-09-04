Haberler

Çankaya'da Hafriyat Kamyonu Yön Levhasına Çarptı

Çankaya'da Hafriyat Kamyonu Yön Levhasına Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, hafriyat kamyonunun açılan damperi yön levhasına çarptı. Kazada şey levha kamyonun üzerine devrildi, şoför yara almadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde hafriyat kamyonunun açılan damperi, yön levhasına çarptı. Kazada, yön levhasının üzerine düştüğü kamyonda hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Cevizlidere Mahallesi Osman Tan Caddesi'ndeki Gökkuşağı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri yüklü 06 DVC 148 plakalı hafriyat kamyonu alt geçide yaklaştığı sırada damperi açıldı. Bir süre bu şekilde giden kamyonun damperi, yön levhasına çarptı. Aracın üzerine devrilen levha kamyonla birlikte sürüklendi. Kamyon şoförü olayı yara almadan atlattı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti

Merhum babasının isteğiydi! Görmek isteyenler köye akın ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da

Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.