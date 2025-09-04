Çankaya'da Hafriyat Kamyonu Yön Levhasına Çarptı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, hafriyat kamyonunun açılan damperi yön levhasına çarptı. Kazada şey levha kamyonun üzerine devrildi, şoför yara almadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde hafriyat kamyonunun açılan damperi, yön levhasına çarptı. Kazada, yön levhasının üzerine düştüğü kamyonda hasar oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde Cevizlidere Mahallesi Osman Tan Caddesi'ndeki Gökkuşağı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri yüklü 06 DVC 148 plakalı hafriyat kamyonu alt geçide yaklaştığı sırada damperi açıldı. Bir süre bu şekilde giden kamyonun damperi, yön levhasına çarptı. Aracın üzerine devrilen levha kamyonla birlikte sürüklendi. Kamyon şoförü olayı yara almadan atlattı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
