Çankaya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankaya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Çankaya'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir araç ikiye ayrılırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
