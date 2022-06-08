Çankaya'da etkili sağanak (2) - Haberler

Çankaya'da etkili sağanak (2) Ankara'da etkili sağanak Botanik Park'ta etkili olan sağanak Orman manzarası ve yağmur Araçların su birikintileri içinde ilerlemesi ANKARA (AA )- Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara'da etkili sağanak Botanik Park'ta etkili olan sağanak Orman manzarası ve yağmur Araçların su birikintileri içinde ilerlemesi ANKARA (AA )- Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (8) AA / Mutlu Soyuçok - Güncel Ankara su Güncel Haberler

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