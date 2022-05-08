Çankaya'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması - Haberler

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Çankaya'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Demirören Haber Ajansı - Caner Ünver - Güncel
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Çankaya'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Çocuk Şube Müdürlükleri'nce 52 ekip 300 personelle eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Asayiş ve kaçak içki yönünden inceleme yapan ekipler, ayrıca 18 yaşından küçüklerin eğlence mekanlarına girişi ve küçük yaştakilere alkol satışının önlenmesine yönelik işletmelere uyarıda bulundu. Uygulamada, yasal düzenlemelere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çankaya, Asayiş, Güncel, Haberler

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