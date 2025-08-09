Çankaya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çiğdem Mahallesi yakınlarında çıkan çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çiğdem Mahallesi yakınlarındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çamlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel