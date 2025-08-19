Çankaya'da Araç Yangını: Şüpheli Gözaltında

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir aracı yakan M.E.F. isimli kişi, gözaltına alındı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen zanlı hakkında tahkikat başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İnönü Bulvarı'ndaki araç yangının, Mersin'de ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği bildirildi.

Zanlının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
