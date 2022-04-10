Çankaya'da ana isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacak

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu gece 23.59'dan yarın 12.00'ye kadar su kesintisi yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çankaya'nın tamamını besleyen ana isale hattında arıza yaşandığını bildirdi.

Bu gece 23.59'dan itibaren yarın 12.00'ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacağını belirten Yavaş, "Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor." ifadesini kullandı.