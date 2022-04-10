Çankaya'da ana isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacak - Haberler

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Çankaya'da ana isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacak

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Çankaya'da ana isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacak

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu gece 23.59'dan yarın 12.00'ye kadar su kesintisi yapılacak.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu gece 23.59'dan yarın 12.00'ye kadar su kesintisi yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çankaya'nın tamamını besleyen ana isale hattında arıza yaşandığını bildirdi.

Bu gece 23.59'dan itibaren yarın 12.00'ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacağını belirten Yavaş, "Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Mansur Yavaş, Çankaya, Ankara, su, Güncel, Haberler

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