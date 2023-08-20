Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lavanta Parkı'nı Hizmete Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde 85 bin metrekarelik alana kurulu Lavanta Parkı'nı hizmete açtı.

Başkentte yeşil alanların sayısını artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yeni bir rekreasyon alanını vatandaşlarla buluşturuyor. ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda bulunan 85 bin metrekarelik alana kurulu Lavanta Parkı'nı hizmete açtı.

Vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği park; çocuk oyun alanları, mesire alanları, koşu yolu, fitness alanları, Pati Park ve 125 araçlık otoparkı ile engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir şekilde dizayn edildi. Aromatik bitki ve meyve tarlalarının yanı sıra özellikle yeni evlenecek çiftlerin mutluluğa atacakları ilk adımı ölümsüzleştirebilecekleri lavantaların içerisinde yer alan fotoğraf platosu ile Lavanta Parkı, Başkentlileri bekliyor.