Çankaya'da "Açık Hava Sinema Günleri" 22 Temmuz'da başlıyor - Haberler

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Çankaya'da "Açık Hava Sinema Günleri" 22 Temmuz'da başlıyor

AA - İsa Toprak - Güncel
Çankaya'da 'Açık Hava Sinema Günleri' 22 Temmuz'da başlıyor

Çankaya'da "Açık Hava Sinema Günleri", 22 Temmuz'da başlayacak.

Çankaya'da "Açık Hava Sinema Günleri", 22 Temmuz'da başlayacak.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk gösterimin Aşıkpaşa Pazaryeri'nde yapılacağı sinema günleri, 4 filmle 13 farklı noktada Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.

Sinema günlerinde bu yıl "Aykut Enişte 2", "Eltilerin Savaşı", "Zoraki Misafir" ve "The Father" filmleri başkentlilerle buluşacak.

22 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar her cuma, cumartesi ve pazar günleri farklı noktalarda düzenlenecek "Açık Hava Sinema Günleri"nde patlamış mısır ile gazoz ikramı da yapılacak.

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AA / İsa Toprak - Güncel

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