Çankaya'da 2. Kat Yangını Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 2'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, boş dairede meydana gelirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Konur Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında bulunan boş dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ve altındaki dükkan tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

