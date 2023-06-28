Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi Mühye'ye kurduğu kurban satış ve kesim alanında çalışmalarını tamamladı

Vatandaşların ve kurban satıcılarının ihtiyaçlarına göre düzenlenen alanda sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan Çankaya Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurlu bir bayram geçirmeleri için Çankaya Zabıtası'nın kontrolünde önlemlerini aldı.

Sabah saatlerinde araç yoğunluğunu en aza indirmek için alana giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlayan Çankaya Belediyesi, kurbanlık alana gelen araçlı vatandaşları bayram için hazırlanan otoparka aldı.

Tüm birimleriyle alanda teyakkuz halinde bulunan Çankaya Belediyesi başta Zabıta olmak üzere Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, Sağlık Birimleri ekipleri ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için var titizlikle çalışmalarını sürdürdü.

Alanda tankerlerle vatandaşlara temiz su temin edilirken alana gelen vatandaşlara çay ikramında da bulunuldu. Çankaya Belediyesi, bayram boyunca yaşanması olası kazalara karşı da ambulans ve sağlık görevlilerini hazır bulundurdu.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kurban bayramı boyunca Çankaya İletişim Merkezi'nin 444 06 01 numaralı hattından talep ve şikayetlerini de alacak.