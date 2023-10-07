Çankaya Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği Vermeye Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, pandemide başlattığı üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasına, bu yıl da devam ediyor. Uygulamadan hafta içi her gün yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisi yararlanıyor.

Çankaya Belediyesi, pandemide başlattığı üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasına, bu yıl da devam ediyor. Uygulamadan hafta içi her gün yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisi yararlanıyor.

Çankaya Belediyesi, pandemiden sonra başlayan ve süren ekonomik krizi de göz önünde bulundurarak üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasına bu yıl da devam etmeye karar verdi.

Uygulama kapsamında Ankara'daki yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisi, hafta içi her gün saat 17.30-18.30 arasında Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası'na ya da 17.30-19.00 arasında ODTÜ'ye yakın 100. Yıl Çankaya Evi'ne gidiyor ve ücretsiz akşam yemeklerini yemeye devam ediyor.

TAŞDELEN: "HALKIN OLANI HALKIMIZA VERİYORUZ"

Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz halkın olanı halkımıza veriyoruz. Sağlıklı beslenmenin temel bir insan hakkı olduğu anlayışıyla hareket ettik. 'Ekonomik kriz var' demeden de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her akşam 4 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Hem çocuklarını Ankara'ya gönderen ailelerimizin gözü arkada kalmıyor hem üniversiteli arkadaşlarımız belediyemizin bu hizmetimizden yararlanıyor. Ayrıca Ankara'daki 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeklerini de sıralarına kadar götürüyoruz" dedi.