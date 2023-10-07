Çankaya Belediyesi Öğrencilere Maddi Destek İçin Bağışçı Arıyor

Çankaya Belediyesi'nin Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine maddi destek amaçlı hayata geçirdiği 'Çankaya'nın Filizleri', gönüllü bağışçılarını arıyor. 'Çankaya'nın Filizleri'ne bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, 'filizler.cankaya.bel.tr' internet sitesinden başvurularını yapabiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine maddi destek amaçlı hayata geçirdiği ' Çankaya'nın Filizleri', gönüllü bağışçılarını arıyor.' Çankaya'nın Filizleri'ne bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, "filizler.cankaya.bel.tr" internet sitesinden başvurularını yapabiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin üniversite öğrenimini Ankara'da sürdüren öğrencilere gönüllü bağışçılarla eğitim desteği imkanı sağladığı ' Çankaya'nın Filizleri' uygulamasında maddi güçlük yaşayan öğrenciler, gönüllü bağışçılardan destek bekliyor. Çankaya'nın Filizleri'ne bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, "filizler.cankaya.bel.tr" internet sitesinden başvurularını yapabiliyor. Eğitim desteği, her yıl 10 ay boyunca ayda 750 TL olarak veriliyor.

GENÇLERE DESTEK, GELECEĞE HİZMET

Öğrencilerin ekonomik gerekçelerle eğitim hayatından uzak kalmaması için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Aydınlık bir gelecek için eğitimli gençlere ihtiyacımız var. Gençlerimizin bu ekonomik zorluklarla mücadele etmesi yerine iyi bir eğitime odaklanması gerekir. Ülkemizin geleceği için gençlerimize hepimiz destek olmalıyız. Biz sadece köprü görevi görüyoruz. Bağış yapmak isteyeni ve maddi ihtiyacı olan öğrenciyi bir araya getiriyoruz. Hepimiz ülkemizin geleceği için gençlerimize destek olmalıyız. Biz ayrıca belediye olarak her akşam 4 bin öğrencimize akşam yemeği veriyoruz. Rahat bir şekilde ders çalışabilmeleri için Çankaya Evlerimiz ve kültür merkezlerimizde kütüphaneler oluşturduk" dedi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA AMAÇLANIYOR

Öğrencilere destek olmak isteyen kişi, kurum, sivil toplum kuruluşları, apartman ve site sakinleri, özel ve tüzel kişiler tarafından işletilen işletmeler ve diğer gönüllü gruplar ile öğrenciler arasında gönül köprüsü kuran Çankaya Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğrenim kurumuyla ilişiği kesildiğinde, not ortalamasının yetersizliğinde, öğrenci üniversitedeki eğitim-öğretimini tamamladığında, maddi durumu hakkında gerçek dışı beyanda bulunması veya ekonomik durumunun iyileşmesi halinde, gönüllülerin projeden çekilmesi veya öğrenim desteği finanse edilememesi durumunda öğrenim desteği kesiliyor.

Çankaya'nın Filizleri projesine başvuru şartları ise şöyle.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Ankara Çankaya İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmek.

-Ankara'da herhangi bir devlet üniversitesinin örgün eğitiminde lisans programında öğrenimini sürdürüyor olmak.

-Öğrenimini sürdüren öğrenciler için 100'lük sistemde 70'in üzerinde, 4'lük sistemde ise 2,70'in üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak.

-Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için yerleştiği bölümün puan türünde ilk 50.000'de olmak.

-Maddi bakımdan desteğe ihtiyacı olan ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartını taşımak.