Çankaya Belediyesi: Maaşlar geç yatırılmıyor

Çankaya Belediyesi, çalışanlarının maaşlarının geç yatırıldığı iddialarını yalanladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, maaşlara yapılan zam ve iyileştirmelerin olduğu belirtildi.

Çankaya Belediyesi, "Çankaya Belediyesi çalışanları, maaşlarının geç yatırıldığı…' şeklindeki bilgiler gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediyesi ; "Çankaya Belediyesi çalışanlarının maaşlarının geç yatırıldığı"na ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Belediyeden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İHA'nın (İhlas Haber Ajansı) 10.08.2023'te abonelerine geçtiği ' Çankaya Belediyesi personelinden Başkan Taşdelen'e protesto' şeklindeki haberin başlığı ve haber içindeki ' Çankaya Belediyesi çalışanları, maaşlarının geç yatırıldığı…' şeklindeki bilgiler gerçek dışıdır. Ayrıca haberde tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarıyla birlikte ailelerini ilgilendiren bilgilere de yer verilmeyerek haber eksik bırakılmıştır. DİSK Genel-İş 1 No'lu Şube ile imzalanan Belde-İmar-Çanpaş-Kadrolu işçileri kapsayan ek protokol gereğince, tüm kademelerdeki işçilerin maaşlarına 5 ay boyunca seyyanen aylık net 6000 TL (Brüt 9000 TL) ödeme yapılacaktır. Bu sayede en düşük aylık brüt maaş 15.150 TL'den 24.150 TL'ye yükseltilmiştir. Böylece yol-yemek dahil en düşük net maaş 20.000 TL olmuştur. 01.01.2024 itibariyle yapılacak olan enflasyon zammı ile beraber seyyanen verilen tutarın günlük brüt karşılığı olan 300 TL'de yevmiyelere kalıcı olarak yansıtılacaktır. Önümüzdeki yıl yapılacak İmar, Belde, Kadrolu TİS'lerinde ve Çanpaş'ın TİS'inin ikinci yılında maaş artışları 6 ayda bir enflasyon oranında artacaktır. Çankaya Belediyesi ve işçi, emekçi, çalışan dostu Çankaya Belediye Başkanı Sn. Alper Taşdelen'in 10.08.2023'te Çankaya Belediyesi avlusunda tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarına yaptığı bu basın açıklamasına yer vermeden geçilen bu haber gerçek dışıdır."