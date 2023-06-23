Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı Tatilinde de Hizmet Vermeye Devam Edecek

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 1 iş günü ve Arife günü yarım iş gününün idari izin olarak ilan edilmesiyle başlayan 9 günlük tatilde, 26 ve 27 Haziran'da, 7440 Sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma işlemleri için hizmet vermeye devam edecek.

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 1 iş günü ve Arife günü yarım iş gününün idari izin olarak ilan edilmesiyle başlayan 9 günlük tatilde, 26 ve 27 Haziran'da, 7440 Sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma işlemleri için hizmet vermeye devam edecek.

Kızılay'da bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı Binası ve Çayyolu Hizmet Binası, 26 Haziran 2023 09.00-16.00 ve 27 Haziran 2023 09.00-13.00 tarih ve saatlerinde, 7440 Sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma işlemleri için açık olacak.