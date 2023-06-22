Çankaya Belediyesi Kurban Bayramı öncesi tatlı ve şeker satışı yapan işletmelere denetim yaptı

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı ve şeker satışının yapıldığı işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta, vatandaşların geleneksel bayram ikramı tatlı ve şeker satışını yapan işletmelerde ve fırınlarda denetim yaptı. Bayram boyunca da görev yapacak ekipler, vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler için hazır bulunacak.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatlı ve şeker satışının yapıldığı işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı.

Zabıta, vatandaşların geleneksel bayram ikramı tatlı ve şeker satışını yapan işletmelerde ve fırınlarda denetim yaptı. Bayram boyunca da görev yapacak ekipler, vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler için hazır bulunacak.

Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla rutin olarak denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerinde de satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgisini kontrol etti, işletmelere hijyen konusunda duyarlı olmaları için uyarıda bulundu.

7/24 GÖREV BAŞINDA

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu belirterek, "Bayram öncesi ekiplerimiz denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu denetimlerle hem vatandaşımızı hem de esnafımızı gözetiyoruz. Önceliğimiz toplum sağlığı. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram süresince de görevlerinin başında olacaklar" diye konuştu.