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Çankaya Belediyesi Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdı

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Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. İşletmelerin gramaj, paketleme, etiketleme ve hijyen konularında kurallara uygunluğunu kontrol eden ekipler, vatandaşların talep ve şikayetlerini de değerlendirecek.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı yaklaşırken rutin iş yeri denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, şekerci, kuruyemişçi, fırın ve pasta mamulleri üretim işletmelerini denetledi.

İşletmelerin gramaj, paketleme ve etiketleme hususlarında kurallara uygunluğunu da inceleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgisini kontrol etti, işletmelere hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarısında bulundu.

Denetimlerini bayram boyunca da sürdürecek zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler için de görev başında olacak.

Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili Çankaya Belediyesinin sosyal medya, Çankaya İletişim Merkezi'nin 444 06 01 numaralı telefonu ve "https://iletmer.cankaya.bel.tr/" adresinden iletişim kurabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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