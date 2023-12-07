Çankaya Belediyesi, Keklikpınarı Mahallesi'nin adını değiştirmek için başvurdu

Çankaya Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisine Keklikpınarı Mahallesi'nin adının 'Dikmen Keklikpınarı' olarak değiştirilmesi için başvurdu. Meclis, konuyu komisyon raporunun tamamlanmasının ardından karara bağlayacak.

Çankaya Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisine Keklikpınarı Mahallesi'nin adının "Dikmen Keklikpınarı" olarak değiştirilmesi için başvurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanan "Mahalle İsim Değişikliği" yazısı Belediye Başkanı Alper Taşdelen imzasıyla ayın dördüncü oturumunda görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunuldu.

Meclisin gündeme aldığı ve ilgili komisyona sevk ettiği başkanlık yazısının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Kanunu'nun 9. maddesinin 1. fıkrası 'Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.' ile 18. maddesinin 1. fıkrasının (n) bendinde de 'Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek' hükümlerine istinaden; Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 'Keklikpınarı Mahallesi' adının 'Dikmen Keklikpınarı Mahallesi' olarak değiştirilmesine karar verilebilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim."

Çankaya Belediye Meclisi, komisyon raporunun tamamlamasının ardından Keklikpınarı Mahallesi'nin adının Dikmen Keklikpınarı olarak değiştirilmesini karara bağlayacak.

Bölgedeki mahalle adı değişimleri

Çankaya Belediye Başkanlığının teklifi ile Belediye Meclisi, 3 yıl önce Aşağı Dikmen Mahallesi'nin adının "Dumlupınar", 2 Ekim'de de Yukarı Dikmen Mahallesi'nin adının "Sakarya" olarak değiştirilmesini kararlaştırmıştı.