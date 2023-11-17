Çankaya Belediyesi İletişim Merkezi, Vatandaşların Taleplerini Başarıyla Sonuçlandırdı

Çankaya Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri çözmek için oluşturduğu Çankaya İletişim Merkezi, 15 aylık sürede 174 bin 483 başvurunun yaklaşık yüzde 98'ini başarıyla sonuçlandırdı.

Çankaya Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri çözmek için "Çankaya İletişim Merkezi" adıyla oluşturduğu merkez, büyük bir başarıya imza attı. Yeni nesil teknoloji imkanları kullanılarak yeniden yapılandırılan merkez, 15 aylık sürede vatandaşlardan gelen 174 bin 483 başvurunun yaklaşık yüzde 98'lik bölümüne denk gelen 169 bin 510'unu 24 saatte başarıyla sonuçlandırdı.

Çankaya Belediyesi, yıllardır vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerinin çözüme kavuşturulduğu Çözüm Merkezi'ni geçen yıl "Çankaya İletişim Merkezi" adıyla yenilemişti. Yeni nesil teknoloji imkanları kullanılarak faaliyetlerine devam eden merkezin 15 aylık verileri büyük bir başarının göstergesi oldu. Talep, öneri ve şikayetleri tek bir kanalda toplayan ve vatandaşlara 24 saat içerisinde geri dönüş sağlayan merkeze, 15 aylık süre zarfında 174 bin 483 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 169 bin 510'u sonuçlandırıldı. 4 bin 973 başvuru ise diğer müdürlükler tarafından planlamaya alındı. Hızla sonuçlandırılan başvuruların, gelen başvurulara oranı ise yaklaşık yüzde 98 olarak ölçüldü.

15 aylık dönemde ' Çankaya Belediyesi Santrali'ne ise 186 bin vatandaş telefonla başvururken, vatandaşlardan gelen başvuruların ilk üç sırasında, Fen İşleri, Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne yönelik taleplerin bulunduğu bildirildi.

HOŞ GELDİNİZ MASASI İLE HIZLI ÇÖZÜM

Çankaya Belediyesi Halk Masası ile son 15 ayda Çankaya İletişim Merkezi üzerinden 79 bin 248 Çankayalıya hizmet verdi. Hoş Geldiniz Masası'nda ortalama hizmet süresi 4 dakika olarak ölçülürken, Çankayalılar uzman personel sayesine ruhsat işlemleri, imar, dilekçe kabul, mali hizmetler müdürlüğü, imar durum bilgisi, vezne gibi belediyenin en yoğun birimlerine hızla ulaşabilir oldu.

360 DERECE HALKLA İLİŞKİLER

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni sistemin çok yönlü, hızlı iletişim ve çözüme odaklı şekilde işlediğini söyledi. Taşdelen, "Yeni sistemimizle belediyemizi, vatandaşlarımızdan gelen talep, şikayet ve istek merkezli bir çalışma sistemine dönüştürdük. Bu halkla iletişim projemiz, aslında belediye yönetimini tamamen vatandaşa bırakan 360 derece bir halkla ilişkiler projesidir. Çünkü artık halkın talebi ve isteği eskiden olduğundan daha da fazla ön plana geçti. Bu en son teknolojiyle donatılmış sistemle halkımız ne istiyorsa, en kısa sürede yerine getirmiş oluyoruz" dedi.