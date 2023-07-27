Çankaya Belediyesi Birlik Aşuresi'ne Tüm Başkentlileri Davet Ediyor

Çankaya Belediyesi, Muharrem Orucu'nun 12. gününde her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları 'Birlik Aşuresi' için bir araya getirecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Birlik Aşuresi'ne tüm Başkentlileri davet etti. Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem Orucu'nun ardından 'Acılar dünde kalsın, bir daha yaşanmasın' sloganıyla tüm vatandaşları 'Birlik Aşuresi' etkinliğinde buluşturacak. 30 Temmuz günü saat 19.00'da Anıtpark'ta başlayacak etkinlik, 13 sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa gerçekleştirilecek. Etkinlikte binlerce Başkentliye aşure ikram edilecek. Halk müziğinin sevilen sanatçısı Hüseyin Turan'ın konser vereceği Birlik Aşuresi'nde saz sanatçıları ve ozanların yanı sıra semah ekibi de sahne alacak. TAŞDELEN, KERBELA ŞEHİTLERİNİ ANDI Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 'İnsanlık, Hz. Hüseyin ve ehlibeytin katledilişinin acısını yüzyıllar geçse de yüreğinde yaşatmaya devam etmektedir. Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ile ehlibeyti rahmetle anıyor önlerinde saygıyla eğiliyorum. Birlik Aşuremizin sevgiye, kardeşliğe, dostluğa vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum' diye konuştu.

Çankaya Belediyesi, Muharrem Orucu'nun 12. gününde her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları 'Birlik Aşuresi' için bir araya getirecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Birlik Aşuresi'ne tüm Başkentlileri davet etti.

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem Orucu'nun ardından "Acılar dünde kalsın, bir daha yaşanmasın" sloganıyla tüm vatandaşları 'Birlik Aşuresi' etkinliğinde buluşturacak. 30 Temmuz günü saat 19.00'da Anıtpark'ta başlayacak etkinlik, 13 sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa gerçekleştirilecek. Etkinlikte binlerce Başkentliye aşure ikram edilecek. Halk müziğinin sevilen sanatçısı Hüseyin Turan'ın konser vereceği Birlik Aşuresi'nde saz sanatçıları ve ozanların yanı sıra semah ekibi de sahne alacak.

TAŞDELEN, KERBELA ŞEHİTLERİNİ ANDI

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İnsanlık, Hz. Hüseyin ve ehlibeytin katledilişinin acısını yüzyıllar geçse de yüreğinde yaşatmaya devam etmektedir. Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ile ehlibeyti rahmetle anıyor önlerinde saygıyla eğiliyorum. Birlik Aşuremizin sevgiye, kardeşliğe, dostluğa vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" diye konuştu.