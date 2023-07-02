Çankaya Belediyesi Bayram Boyunca Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü

Çankaya Belediyesi, bayram öncesi yoğunlaştırdığı temizlik çalışmalarını bayram boyunca sürdürdü. İbadethanelere yönelik çalışmalar artırıldı ve cadde, sokak, konteyner ve kurban satış alanları temizlendi.

Çankaya Belediyesi, bayram öncesi yoğunlaştırdığı temizlik çalışmalarını bayram boyunca sürdürdü.

Bayram öncesi ibadethanelere yönelik çalışmalarını artıran Çankaya Belediyesi ekipleri, bayram boyunca cadde ve sokaklarda hem toplu temizlik yaptı hem de konteyner kenarlarına bırakılan budama artıklarını ve ev eşyalarını topladı.

KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANINA ÖZEL TEMİZLİK YAPILDI

Çankaya Belediyesi'nin Mühye'de bulunan kurban satış ve kesim alanında bayram boyunca temizlik çalışması yapan ekipler, bayramın son günü tüm alanda yıkama çalışması yaparak alanı dezenfekte etti.

KONTEYNERLERE İLAÇLAMA

Ekipler, boşaltılan konteynerleri yıkama ve ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor. Toplu temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakları ve konteynerleri dezenfekte eden ekipler, bozulan konteynerleri de onarıyor.