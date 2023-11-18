Çankaya Belediyesi 2023 Sezonunda Yatırımlarını Halkın Hizmetine Sundu

Çankaya Belediyesi 2023 yılını kapsayan 6 aylık süreçte asfalt seriminden merdiven yapımına, cami okul tadilatlarından yeni yol açımlarına kadar birçok çalışmayı halkın hizmetine sundu. Çankaya Belediyesi 2023 sezonunda 87 muhtarlık binası, 80 okul tadilatı, 7 cami tadilatı, 5 Aile Sağlığı Merkezi ve bir taksi durağı tadilatı gerçekleştirdi.

110 BİN TON YENİ ASFALT

Kendi asfalt plenti ve kendi işçisiyle ilçenin asfalt üretimini sağlayan Çankaya Belediyesi, Nisan ayında başlayan asfalt sezonunda Çankaya'nın sokaklarına 110 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

46 BİN METREKARE KALDIRIM 8 BİN 150 METREKARE MERDİVEN

Dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen renkli desenli asfalt çalışmasını bu sezon da sürdüren Çankaya Belediyesi, 46 bin metrekarelik renkli desenli asfalt kaldırım yaptı. Eğimli bölgelerde vatandaşların ulaşımını sağlamak için merdivenli yol yapımını arttıran Belediye, 8 bin 150 metrekarelik daha merdivenli yol yapımını tamamladı.

KENDİ İHTİYACINI ÜRETİYOR, YENİ YOLLAR AÇIYOR

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı çalışmalarda kendi üretimi olan malzemeleri üretiyor. Belediye, kaldırım çalışmalarında kullandığı beton bordürden 6 bin 200 adet üretti. Yaklaşık 8 km 52 yeni yol açım çalışması yapan Çankaya Belediyesi, 8 köy yolunda bakım, 43 bin metreküp malzemeli yol bakımı yaparak ulaşım kolaylığı sağladı. Belediye, 72 bin metreküp boş alan temizliği ve 30 bin metreküp moloz alımı ile görüntü kirliliğinin de önüne geçti.

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA TADİLAT

Vatandaşların sorun çekmeden yaşayabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlayan Çankaya Belediyesi ortak kullanım alanlarını da ilçe sakinlerinin kullanımına hazır hale getiriyor. Cami, okul, aile sağlığı merkezi, taksi durakları, muhtarlıklar başta olmak üzere yoğun kullanılan alanlarda yenileme ve tadilat işlemlerini sürdüren Çankaya Belediyesi çok büyük bir ihtiyacı gidermiş oluyor. Belediye bu kapsamda 2023 sezonunda 87 muhtarlık binası, 80 okul tadilatı, 7 cami tadilatı, 5 Aile Sağlığı Merkezi ve bir taksi durağı tadilatı gerçekleştirdi.