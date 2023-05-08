Çankaya Belediyesi, 115 bin ton asfalt serimi yapacak

Çankaya Belediyesi, asfalt sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalara başlayan ekipler, bu yıl Çankaya sokaklarına 115 bin ton asfalt serimi yapacak.

Çankaya Belediyesi, asfalt sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalara başlayan ekipler, bu yıl Çankaya sokaklarına 115 bin ton asfalt serimi yapacak.

Tam kaplama, onarım ve yama asfalt çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştiren Çankaya Belediyesi, çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdürüyor.

BU YIL HEDEF 115 BİN TON

İlçede yer alan 123 mahallede birden çalışmalarını program dahilinde sürdüren Çankaya Belediyesi, bu yıl 115 bin ton asfalt hedefini gerçekleştirmek için tüm birimleriyle çalışmalarına devam edecek.

"AMACIMIZ HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden birisi de Çankaya'nın asfalt ve kaldırım sorunu kalmaması yönündeydi. Geldiğimiz noktada bu sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk görev günümüzden bu zamana kadar 1 milyon 535 ton asfaltı Çankaya sokaklarına serdik. Amacımız hizmet odaklı ve vatandaşların mutluluğunu esas alan bir anlayış" diye konuştu.