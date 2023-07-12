'Canım istediği için ormanı yaktım' diyen şüpheli tutuklandı (2)
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TUTUKLANDIBursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" diyen Ali Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" diyen Ali Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Güncel