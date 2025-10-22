Canik'te 12. Sınıf Öğrencilerine Çanakkale Gezisi Düzenleniyor

Canik'te yürütülen "Canikli Gençler Ecdadın İzinde" projesi kapsamında 12. sınıf öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenleniyor.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye tarafından 3 yılı aşkın süredir sürdürülen projeyle binlerce öğrenci, rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı gezerek bağımsızlık mücadelesinin verildiği toprakları görme imkanı buldu.

Devam eden projeyle gençlerin milli ve manevi yönlerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canikli gençlerimizi şehitler diyarı Çanakkale'yle buluşturuyoruz. Gençlerin kahraman ecdadımızın izinde, vatan ve millet bilinciyle yetişmelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.