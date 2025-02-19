Canik'te Kar Beyazına Büründü
Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gökçepınar mevkisi, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı. Yazın yeşil bitki örtüsüyle kaplı olan bölge, kışın büyüleyici bir manzara sunuyor.
Samsun'un Canik ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
İl merkezine 21 kilometre uzakta bulunan Gökçepınar mevkisi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Gökçepınar, yazın yeşil bitki örtüsüyle kaplıyken, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel