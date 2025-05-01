Canik'te Çocuklara Doğa ve Çevre Bilinci Kazandırılıyor

Samsun'un Canik ilçesinde Sıfır Atık Köyü'ne gelen çocuklara, eğitim programlarıyla doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandırılıyor.

Canik Belediyesince kurulan eğitim alanında çocuklar, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştiriliyor.

Açık ve kapalı dersliklerde uygulamalı gerçekleştirilen eğitimlerde, sıfır atık, geri dönüşüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları, sürdürülebilir çevre ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular ele alınıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, çevre eğitiminin eğlenceli etkinliklerle desteklendiğini belirterek, "Ödüllü Sıfır Atık Köyü'nde sürdürdüğümüz eğitim programlarıyla öğrencilerimize doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz. Sıfır atık kültürünün dünyamız için önemini ve geri dönüştürülebilir ürünlerin yeniden kazanım sürecine dair bilgileri çocuklarımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan sanat eserleri ve oyun gruplarının yer aldığı alanda düzenlenen etkinliklerin dikkati çektiğini vurgulayan Sandıkçı, "Çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyoruz. Böylece doğaya saygılı nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.