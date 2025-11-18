Haberler

Canik'te Aile İçi Şiddet: Eşine Ütüyle Vurdu, Çocuklarını Da Darbetti

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı eşinin başına ütüyle vuran Engin E. gözaltına alındı. Oğlu ve kızı da babalarına karşı şikayette bulundu.

SAMSUN'un Canik ilçesinde tartıştığı eşi Hatice E.'nin (44) başına ütüyle vurup, oğlu ve kızını da darbeden Engin E. (47), gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kaporta tamircisi Engin E., iddiaya göre tartıştığı eşi Hatice E.'nin başına ütü ile vurdu. Engin E. daha sonra oğlu E.E. (19) ve kızı E.E.'yi (21) darbetti. Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı. Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu. Çiftin çocukları, babalarının kendilerini darbettiğini, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
