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Canik ekibi 129 saat sonunca enkazdan çocuk kurtardı

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Canik ekibi 129 saat sonunca enkazdan çocuk kurtardı

Samsun Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki bir çocuğunu 129 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Samsun Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki bir çocuğunu 129 saat sonra sağ olarak kurtardı.

CAK, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, yaşanan depremin 6. gününde Kahramanmaraş'ta 129 saat enkaz altında kalan 6 yaşındaki bir kız çocuğunu sağ olarak kurtardı. Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından isminin Ayşe olduğu öğrenilen kız çocuğu, tedavisi gerçekleştirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Depremin 6. günüde Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi, Malik Ejder mahallesinde yıkılan binada 129 saat enkaz altında kalan 6. yaşındaki Ayşe isimli kız çocuğunu sağ olarak kurtardı. Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kontrolünde Azerbaycan Arama Kurtarma (Fövqlad Hallar Nazirliyi) ekipleri ve emniyet müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde yıkılan binanın enkazından sağ olarak kurtarılan 6. yaşındaki Ayşe isimli kız çocuğu, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Canik Belediyesi Kahramanmaraş Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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