Canik Belediyesinin Can Sofrası'nda şehit yakınları, gaziler ve ailelerine yüzde 30 indirim

Canik Belediyesinin Can Sofrası'nda şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine yüzde 30 indirim uygulamasına başladığı bildirildi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Can Sofrası'nda şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine yönelik yüzde 30 indirim uygulaması hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

Can Sofrası'nda her gün yüzlerce öğrenciyi ve vatandaşı ağırlamaya devam ettiklerini aktaran Sandıkçı, "Can Soframıza duyulan ilgi, hemşehrilerimizin olumlu geri dönüşleri eşliğinde her geçen gün artmaya devam ediyor. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi ailelerimize yüzde 30 indirim uygulamasını hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Menülerini vatandaşların ve öğrencilerin önerileri doğrultusunda oluşturduklarını belirten Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Can Soframızla öğrencilerimizi ve hemşehrilerimizi bütçe dostu menüler eşliğinde sağlıklı ve lezzetli yemeklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yemeklerimizi günlük olarak hazırlıyoruz. Menülerimizi sürekli güncel tutuyor, hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin önerileri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Can Sofrası'nda vatandaşlar dilediği ana yemek tercihi ile kendi menülerini oluşturabilir."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
