Canik Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ulaşım alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerle yeni, güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Ekipler tarafından sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin tüm mahallelerinde yol çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Sandıkçı, "Ulaşım alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerle yeni, güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Çalışma planlarımız doğrultusunda, asfalt yol, beton yol ve taş parke yol çalışmalarımızı ekiplerimizle birlikte titizlikle gerçekleştiriyoruz. SASKİ ile birlikte sürdürdüğümüz koordineli çalışmalarla, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizde, üstyapı çalışmalarımızı süratle tamamlıyoruz. Bir taraftan sıcak asfalt serim, beton ve taş parke yol çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan ise yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geleceğe yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, sağlam ve uzun ömürlü yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN