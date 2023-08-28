Canik Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Canik Belediyesi, ilçede bulunan tüm yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yolların vatandaşların hizmetine sunulmasıyla birlikte uzun yıllar güvenli seyahat imkanı sağlanacak.

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yol çalışmalarımızı geleceğe dönük bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın uzun yıllar güvenle seyahat edeceği yeni yolları ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

Canik Belediyesi, plan dahilinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçede bulunan tüm yolları güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. İlçe genelinde asfalt, taş parke ve beton yol çalışmalarını hızla tamamlayan Canik Belediyesi, güvenli ve konforlu hale getirdiği yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

"Ulaşımda örnek hizmet"

Vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için canla başla çalışan Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yol çalışmalarına özveriyle devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yol çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyor, ilçemizin yollarını güvenli ve konforlu bir hale getiriyoruz. Yol çalışmalarımızı geleceğe dönük bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın uzun yıllar güvenle seyahat edeceği yeni yolları ilçemize kazandırıyoruz. Yol açma çalışmalarımızla ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Canik'te sorunsuz ve konforlu bir ulaşım için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN