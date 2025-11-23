Haberler

Canik Belediyesi öğrencilere Çanakkale gezisi düzenlemeye devam ediyor

Güncelleme:
Canik Belediyesince yürütülen "Canikli Gençler Ecdadın İzinde Projesi" kapsamında ilçedeki öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 yılı aşkın süredir sürdürülen projeyle 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen gezide öğrenciler uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alanı'nı ziyaret ediyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin gençlerde milli bilinç ve manevi dayanışmayı güçlendirdiği belirterek, gençleri şehitler diyarı Çanakkale'yle buluşturmaya devam ettiklerine işaret etti.

Eğitim döneminde kafileler halinde gönderimlerin sürdüğünü vurgulayan Sandıkçı, "2025-2025 eğitim yılı kapsamında 22'nci kafilemizi Çanakkale'yle uğurladık. Tüm öğrencilerimizin bu anlamlı yolculuğu deneyimlemesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, "Canikli Gençler Ecdadın İzinde" ve "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" gibi projelerle yıl boyunca milli ve manevi yönleri güçlü nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
