Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'ndan İhtiyaç Sahibi Ailelere Mobilya Yardımı

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda(CAMEK) üretilen mobilyalar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın gönül belediyeciliği anlayışla ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor. Başkan İbrahim Sandıkçı'nın "Yeteneğinizi zanaate dönüştürüyor, istihdama katkı sağlıyoruz" sloganıyla ilçedeki vatandaşların sertifikalı mesleki eğitimlerle buluştuğu ve mesleki istihdama katkı sağlan projelerinden olan Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda üretilen mobilyalar, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, CAMEK'te kursiyerler tarafından büyük bir özenle hazırlanan mobilyaları ise vatandaşları evlerinde ziyaret ederek teslim ediyor. Canik'te sosyal yardım çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sosyal yardım çalışmalarımızı seferberlik ruhuyla sürdürüyor, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Canik'te seferberlik

Canik'te mesleki istihdama yönelik kursların devam ettiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, CAMEK'te kursiyerler tarafından üretilen mobilyaların ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımızı, CAMEK'te ve hanım konaklarımızda sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mesleki istihdamlarına katkılar sunarken, ilçemizde gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. CAMEK'te kursiyerlerimiz tarafından özenle üretilen mobilya takımlarını, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor, mobilya takımlarını kendilerine teslim ediyoruz. Canik'imizde sosyal yardım çalışmalarımızı seferberlik ruhuyla sürdürüyor, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimizle birlikte, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini düzenli olarak sürdürmeye ve ihtiyaçlarını hazır hale getirerek kendilerine ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN