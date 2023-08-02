Canik Belediyesi, ilçede yol çalışmalarına devam ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ulaşım alanında yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri için ilçenin yollarını düzenlediklerini söyledi.

İlçede ulaşım alanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri adına ilçemizin yollarını ilmek ilmek işliyoruz" dedi.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için ilçede yol çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "İlçemizde yol çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri adına ilçemizin yollarını ilmek ilmek işliyoruz. Ekiplerimizle birlikte sahada titizlikle çalışarak ilçemize yeni yollar kazandırıyor, ulaşım ağımızın gücüne güç katıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN