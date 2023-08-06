Canik Belediyesi İhtiyaç Sahiplerini Ziyaret Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların daima yanlarında olduklarını söyledi. İlçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların belirlenen tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, kendilerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların daima yanlarında olduklarını söyledi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların belirlenen tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, kendilerine ulaştırdıklarını kaydetti. Başkan Sandıkçı, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımızı ekiplerimizle birlikte evlerinde ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında taleplerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Ekiplerimizin tespitleri ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda onların gerekli tüm ihtiyaçlarını hazır hale getiriyor, kendilerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın daima yanındayız. Kapı kapı, sokak sokak, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli hemşehrilerimize ulaşıyoruz" dedi.

Engelli ilçe sakinlerine yönelik akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteklerini sürdürdüklerini belirten Sandıkçı, "İlçemizdeki engelli vatandaşlarımıza yönelik tekerlekli sandalye desteğimizi sürdürüyoruz. Akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerimizi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte engelli vatandaşlarımızı düzenli olarak ziyaret ederek, tekerlekli sandalyelerimizin rutin olarak bakım ve onarımlarını yapıyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımızı bir an olsun yalnız bırakmıyor, ihtiyaç takiplerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN