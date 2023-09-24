Canik Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Desteklerini Sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların ihtiyaç takiplerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Belediye, gıda kolileri, tekerlekli sandalye, glütensiz gıda, günlük sıcak yemek ve alışveriş kartı gibi destekleri sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların ihtiyaç takiplerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Özenle hazırlanan gıda kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlara ulaştıran Canik Belediyesi, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, glütensiz gıda, günlük sıcak yemek ve alışveriş kartı desteklerine devam ediyor.

İlçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların belirlenen tüm ihtiyaçlarının hazırlanarak kendilerine ulaştırıldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde sosyal yardım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımızın belirlenen tüm ihtiyaçlarını süratle karşılıyoruz. Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızı kapı kapı ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve tespitlerimiz çerçevesinde belirlenen tüm ihtiyaçları özenle hazırlayıp evlerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımızın takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışımızla büyük bir azim ve gayretle ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN