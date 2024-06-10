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Canik Belediyesi CANİKFEST Projesi TÜBİTAK Destekleme Programına Kabul Edildi

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Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) projesi, TÜBİTAK destekleme programı kapsamında kabul edildi. Proje, Samsun'un Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri kategorisinde yer alan tek ve ilk proje olarak öne çıkıyor. CANİKFEST, Türkiye'nin bilim ve teknolojide yetkin nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Canik Belediyesinin hazırladığı Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) projesini TÜBİTAK, destekleme programına kabul etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı yazılı açıklamada, CANİKFEST'in TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Samsun'un Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri kategorisinde kabul edilen ilk ve tek projesi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

CANİKFEST'in 17 ilçede gerçekleştirileceğini belirten Sandıkçı, "CANİKFEST'in ana hedefinin Türkiye'nin bilim ve teknolojide olan yetkinliğini artıracak olan nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır. CANİKFEST projemizle ilçemizde başlattığımız bilim ve teknoloji serüvenine ulusal bir boyut kazandırdık. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'müzde, Milli Teknoloji Hamlesi'ne bilgi ve yetenekleriyle katkılar sunan nesilleri yetiştirirken, CANİKFEST vesilesiyle yerli ve milli teknoloji konusunda olan toplumsal farkındalığı daha da artırmış olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz CANİKFEST projesiyle, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde, TEKNOCANİK Model Roket Eğitimi'nde ve Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları'nda öğrendikleri bilgilere yenilerini ekleme fırsatı yakalayacaklar. Samsun'da milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalarımıza imza atacağımız projemize verdikleri katkı ve destekleri için TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal'a teşekkür ediyorum." dedi.

Sandıkçı, Samsun'da bilim kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenen CANİKFEST kapsamında bilim, teknoloji, sanat alanlarında birçok etkinlik ve program gerçekleştirileceğini belirterek, "Bilim ve teknoloji alanında çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarının katılımlarıyla söyleşiler düzenlenecek olan şenlikte bilim sergisi, planetaryum gösterisi, bilim ve teknoloji eğitimleri, atölye çalışmaları, gözlem çalışmaları ile deney çalışmaları başta olmak üzere birçok etkinlik öğrenciler ve vatandaşlarla buluşacak. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü tarafından etkinlikler ve aktivitelerin de gerçekleştirileceği CANİKFEST, TÜBİTAK'ın Türkiye genelinde Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri kategorisinde kabul ettiği 10 proje arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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