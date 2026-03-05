Haberler

Canik Belediyesi camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
Canik Belediyesi, Ramazan ayında ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yaparak, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Canik Belediyesi, ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, camilerin halılarından minberine, pencere kenarlarından avlu alanlarına kadar tüm bölümlerini temizliyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için camiler yıkanıp süpürülüyor, avlular ise dezenfektanlı su ile yıkanıyor.

Ramazan ayında temizlik çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi ekipleri, program dahilinde tüm camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş
